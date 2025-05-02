Врач назвала самый вредный шашлык. Что это за мясо?

Эндокринолог Хайкина назвала самым вредным шашлык из переработанного мяса

Классический шашлык — достаточно калорийная и тяжелая для переваривания пища, особенно если жарить его из свинины, баранины или жирной говядины, отметила врач-эндокринолог, нутрициолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. Она рассказала, какой вариант этого блюда на огне считается еще более вредным.

Самый вредный шашлык — из переработанного мяса: колбасы, сардельки, маринованные ребра с усилителями вкуса и особенно готовый шашлык из свинины с жирными прожилками и большим количеством маринада Дарья Хайкина врач-эндокринолог, нутрициолог

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Хайкина объяснила, что в шашлыке из переработанного мяса много насыщенных жиров, которые при приготовлении на огне выделяют вредные соединения — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества, признанные потенциально канцерогенными, повышают риск развития онкологических заболеваний. Также, по словам врача, часто покупной шашлык маринуется в слишком агрессивном маринаде с добавлением большого количества соли, уксуса и майонеза. Такие маринады провоцируют скачки давления, задержку жидкости в организме и разрушают структуру мяса, делая его более рыхлым, из-за чего при жарке образуется больше вредных веществ.

