Украинский олигарх высказался о причастности Киева к покушению на него

Олигарх Ермолаев отказался говорить о причастности Киева к покушению на него

Украинский олигарх Вадим Ермолаев высказался о возможной причастности Киева к организации покушения на него в Монако. Слова бизнесмена приводит газета Nice-Matin.

«На вопрос о возможном участии "украинского государства" господин Ермолаев пояснил изданию Monaco Matin, что он "предпочел бы не отвечать на этот вопрос"», — говорится в статье.

Как указал Ермолаев, любые публичные предположения могут помешать следствию. Предприниматель выразил признательность правоохранительным органам Монако, Франции и Украины за совместную работу.

16 июля Ермолаев вышел на связь после покушения, написав письмо властям Монако, Франции и Украины, а также руководителям международных организаций. В нем он обвинил в покушении украинскую разведку, а также высказал опасения за свою семью и попросил защиты для близких.