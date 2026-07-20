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22:18, 20 июля 2026Бывший СССР

Украинский олигарх высказался о причастности Киева к покушению на него

Олигарх Ермолаев отказался говорить о причастности Киева к покушению на него
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Украинский олигарх Вадим Ермолаев высказался о возможной причастности Киева к организации покушения на него в Монако. Слова бизнесмена приводит газета Nice-Matin.

«На вопрос о возможном участии "украинского государства" господин Ермолаев пояснил изданию Monaco Matin, что он "предпочел бы не отвечать на этот вопрос"», — говорится в статье.

Как указал Ермолаев, любые публичные предположения могут помешать следствию. Предприниматель выразил признательность правоохранительным органам Монако, Франции и Украины за совместную работу.

16 июля Ермолаев вышел на связь после покушения, написав письмо властям Монако, Франции и Украины, а также руководителям международных организаций. В нем он обвинил в покушении украинскую разведку, а также высказал опасения за свою семью и попросил защиты для близких.

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