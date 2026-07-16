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06:07, 16 июля 2026Бывший СССР

Украинский олигарх попросил о защите после покушения в Монако

Украинский олигарх Ермолаев попросил о защите для своей семьи после покушения в Монако
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Переживший покушение в Монако украинский олигарх Вадим Ермолаев опасается за свою семью и просит защиты для близких. Он раскрыл подробности инцидента в письме, которое публикует издание Nice-Matin.

Письмо было адресовано властям Монако, Франции и Украины, а также руководителям международных организаций. В нем Ермолаев просить защитить его родных и свидетелей и обвиняет в покушении украинскую разведку (ГУР).

«Я прошу... гарантировать защиту моей семьи, свидетелей, наших адвокатов и всех причастных к этому делу. До тех пор пока все ответственные лица, в том числе заказчик этого преступления, не будут идентифицированы и переданы правосудию», — указал бизнесмен.

Ранее причину теракта в Монако связали с борьбой президента Украины Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По мнению экс-премьера республики Николая Азарова, Ермолаев собирался выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

29 июня возле жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате инцидента серьезные ранения получили Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их 13-летний сын отделался легкими травмами. Это происшествие стало первым случаем теракта в истории княжества.

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