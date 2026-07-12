Причину теракта в Монако связали с борьбой Зеленского и Залужного

Азаров: Покушение на Ермолаева заказал Зеленский, чтобы пресечь спонсирование Залужного

Покушение на олигарха Вадима Ермолаева заказал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы не допустить финансирование им избирательной кампании бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 годы.

Как подчеркивает Азаров, таким образом глава украинского государства решил устранить человека, который намеревался проспонсировать нынешнего посла Киева в Великобритании в процессе избирательной кампании на выборах за лидерское кресло. «Вот это 100 процентов заказ Зеленского», — отметил бывший премьер.

В качестве еще одной версии Азаров назвал желание Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

Ранее бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал зеленый свет на осуществление теракта в Монако.

29 июня возле жилого здания в Монако прогремел взрыв. В результате инцидента серьезные ранения получили Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их 13-летний сын отделался легкими травмами. Это происшествие стало первым случаем теракта в истории княжества.

Спустя неделю, 7 июля, в районе Киева была обнаружена женщина, подозреваемая в причастности к взрыву и находившаяся в розыске по линии Интерпола. В ходе расследования также задержали действующего офицера Главного управления разведки Украины и бывшего представителя правоохранительных органов.