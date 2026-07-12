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05:59, 12 июля 2026Бывший СССР

Причину теракта в Монако связали с борьбой Зеленского и Залужного

Азаров: Покушение на Ермолаева заказал Зеленский, чтобы пресечь спонсирование Залужного
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Покушение на олигарха Вадима Ермолаева заказал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы не допустить финансирование им избирательной кампании бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 годы.

Как подчеркивает Азаров, таким образом глава украинского государства решил устранить человека, который намеревался проспонсировать нынешнего посла Киева в Великобритании в процессе избирательной кампании на выборах за лидерское кресло. «Вот это 100 процентов заказ Зеленского», — отметил бывший премьер.

В качестве еще одной версии Азаров назвал желание Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

Ранее бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал зеленый свет на осуществление теракта в Монако.

29 июня возле жилого здания в Монако прогремел взрыв. В результате инцидента серьезные ранения получили Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их 13-летний сын отделался легкими травмами. Это происшествие стало первым случаем теракта в истории княжества.

Спустя неделю, 7 июля, в районе Киева была обнаружена женщина, подозреваемая в причастности к взрыву и находившаяся в розыске по линии Интерпола. В ходе расследования также задержали действующего офицера Главного управления разведки Украины и бывшего представителя правоохранительных органов.

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