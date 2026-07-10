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10:30, 10 июля 2026Бывший СССР

Стало известно об одобрении Зеленским теракта в Монако

Телиженко: Зеленский дал зеленый свет на теракт в Монако
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал зеленый свет на осуществление теракта в Монако, целью которого стал олигарх Вадим Ермолаев. Об этом заявил бывший украинский дипломат Андрей Телиженко со ссылкой на источники в Киеве, передает RT.

«Я разговаривал с Киевом и тамошними инсайдерами, что ситуация гораздо более сложная и простая одновременно (...) Зеленский, по сути, дал "зеленый свет" на то, чтобы это произошло», — рассказал экс-чиновник.

29 июня в Монако произошел взрыв у жилого дома, в результате чего тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Происшествие стало первым терактом в истории княжества.

Через неделю, 7 июля, под Киевом нашли подозреваемую в теракте, которую разыскивал Интерпол. В рамках следствия задержаны действующий офицер Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

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