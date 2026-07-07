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Бывший СССР
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10:35, 7 июля 2026Бывший СССР

Под Киевом нашли тело подозреваемой в теракте против олигарха в Монако

«УП»: Под Киевом нашли закопанным тело подозреваемой в теракте против Ермолаева в Монако
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Под Киевом нашли закопанным тело подозреваемой в теракте против украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об обнаружении останков украинки сообщает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах.

«Тело женщины обнаружили около 23:00 6 июля. По информации источников, женщину застрелили», — пишут журналисты.

Сообщается о задержании двух подозреваемых. Один из них — действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины, второй — бывший сотрудник правоохранительных органов. Также известно, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

Вечером 29 июня, в жилом доме в Монако произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта, который стал первым подобным происшествием в истории княжества, тяжело пострадал Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын.

Телеканал France Info позже сообщил, что подозреваемой по делу о покушении стала украинка. Уточняется, что женщине около 30 лет, а после преступления она направилась во французскую коммуну Босолей, после чего вместе с сообщниками бежала в Италию.

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