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14:08, 27 июля 2026 (обновлено: 14:16, 27 июля 2026)Россия

Путин назвал уровень поддержки участников СВО среди россиян

Путин заявил, что весь российский народ поддерживает участников СВО
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Весь российский народ поддерживает участников специальной военной операции (СВО). Об этом на встрече с депутатами Госдумы заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Россия сделает все для победы.

Кроме того, Путин указал, что сейчас страна находится на одном из решающих этапов истории, когда на кону стоит судьба всего народа. «Это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», — заключил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине рано или поздно закончится. Глава государства отметил, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.

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