Иран высказался об ответе Украине

Посол Ирана в России Джалали: Тегеран вправе ответить Украине за гибель иранского моряка

Тегеран вправе ответить Украине за гибель иранского моряка и может принять соответствующее решение. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает ТАСС.

«Глава нашего МИД [Аббас Арагчи] подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа. Все решения, которые отвечают интересам Исламской Республики Иран, будут приниматься внутри Ирана нашим руководством», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что Запад должен лучше контролировать президента Украины Владимира Зеленского после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну. Один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения.