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13:58, 27 июля 2026Мир

Иран высказался об ответе Украине

Посол Ирана в России Джалали: Тегеран вправе ответить Украине за гибель иранского моряка
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Тегеран вправе ответить Украине за гибель иранского моряка и может принять соответствующее решение. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает ТАСС.

«Глава нашего МИД [Аббас Арагчи] подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа. Все решения, которые отвечают интересам Исламской Республики Иран, будут приниматься внутри Ирана нашим руководством», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что Запад должен лучше контролировать президента Украины Владимира Зеленского после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну. Один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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