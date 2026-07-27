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14:49, 27 июля 2026 (обновлено: 15:21, 27 июля 2026)Экономика

В коммунистической стране заметили дефицит

Vietnam.vn: Во Вьетнаме из-за проблем с топливом начался дефицит товаров в магазинах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mafi R / Shutterstock / Fotodom

На фоне проблем с топливом во Вьетнаме в последние дни наблюдается ограниченное предложение товаров у предприятий розничной торговли, потому что поставщики не могут довезти их до магазинов. Об этом сообщает портал Vietnam.vn.

Представитель одной из торговых сетей объяснил, что уже несколько дней подряд грузов привозят слишком мало, магазины не справляются со спросом. По его словам, если продавец зависит только от одного поставщика, то поддерживать продажи становится очень сложно.

Вместе с тем в одной из топливных компаний объяснили, что она в состоянии покрыть всего 40 процентов зарегистрированного спроса, а особенно много проблем с дизельным топливом.

Местные чиновники считают главной причиной дефицита действия бизнеса. Так как многие оптовые предприятия импортируют товары по высоким ценам, а внутренние цены повысить на столько же нельзя, то с каждой проданной позиции вся цепочка несет убытки. Соответственно, общий объем товаров, реализуемых в рознице, снижается.

Ранее сообщалось, что Вьетнам стал третьей среди стран для самых длительных путешествий россиян — до 90 дней. Средняя продолжительность поездок в курортный Нячанг составляет 86 дней, на него приходится 21 процент всех путешествий, сравнимых по срокам.

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