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14:48, 27 июля 2026Ценности

Ирину Шейк заподозрили в романе с игроком НБА на 11 лет моложе

Модель Ирину Шейк заподозрили в романе с игроком НБА Девином Букером на 11 лет моложе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Российскую супермодель Ирину Шейк заподозрили в романе с игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Девином Букером на 11 лет моложе. Пост появился на странице информационно-развлекательного медиапроекта @deuxmoi в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что несколько инсайдеров сообщили, что видели вместе 40-летнюю манекенщицу и 29-летнего баскетболиста в Хэмптоне. На полученном кадре спортсмен вышел один из ресторана в голубой рубашке, бежевых брюках и бейсболке, надетой козырьком назад.

Известно, что ранее Букер состоял в отношениях с сестрой телезвезды Ким Кардашьян, американской моделью Кендалл Дженнер. В свою очередь, Шейк с 2015 по 2019 год встречалась с актером Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею.

Ранее в июле откровенные фото Ирины Шейк оценили в сети фразой «лютый секс».

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