Откровенные фото Ирины Шейк оценили в сети фразой «лютый секс»

Откровенные фото российской супермодели Ирины Шейк оценили в сети фразой «лютый секс». Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица поделилась кадрами с отдыха на море. На одном из них она позировала, лежа обнаженной в ванной, заполненной алыми лепестками. Также знаменитость примерила белый топ от бикини и повязала на бедра платок, который оголял часть паховой области.

Кроме того, Шейк показала фигуру в зеленом бикини и продемонстрировала, как учится кататься на велосипеде. «Абсолютно ленивое лето… и катание на велосипедах (если это можно так назвать)», — указала она в подписи.

Поклонники высказались о подборке снимков в комментариях. «Красотка наша! Куда мужики смотрят? Ира самая красивая и классная из всех моделей сейчас», «Самая красивая женщина и модель на планете», «Ты самая лучшая, прекрасная королева», «Ирина, вы лютый секс!» — заявили юзеры.

Ранее в июле 45-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио устроила фотосессию топлес и показала результат фанатам.

