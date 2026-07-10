Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 10 июля 2026Ценности

Откровенные фото Ирины Шейк оценили в сети фразой «лютый секс»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Откровенные фото российской супермодели Ирины Шейк оценили в сети фразой «лютый секс». Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица поделилась кадрами с отдыха на море. На одном из них она позировала, лежа обнаженной в ванной, заполненной алыми лепестками. Также знаменитость примерила белый топ от бикини и повязала на бедра платок, который оголял часть паховой области.

Кроме того, Шейк показала фигуру в зеленом бикини и продемонстрировала, как учится кататься на велосипеде. «Абсолютно ленивое лето… и катание на велосипедах (если это можно так назвать)», — указала она в подписи.

Поклонники высказались о подборке снимков в комментариях. «Красотка наша! Куда мужики смотрят? Ира самая красивая и классная из всех моделей сейчас», «Самая красивая женщина и модель на планете», «Ты самая лучшая, прекрасная королева», «Ирина, вы лютый секс!» — заявили юзеры.

Ранее в июле 45-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио устроила фотосессию топлес и показала результат фанатам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Белый дом согласовал сокрушительные санкции против России
    Синоптик оценил вероятность появления смерчей в Подмосковье
    Россиянам раскрыли повышающие риск заболеваний сердца привычные продукты
    Драка иностранцев с контролером в московском автобусе попала на видео
    Дочь Оззи Осборна показала фигуру в купальнике на фоне слухов об анорексии
    65-летняя юмористка объявила о романе с бойфрендом на 43 года младше
    Иран опроверг слухи о предстоящих переговорах с США
    Появились подробности о пожаре в подмосковном торговом центре
    Роспотребнадзор одобрил 55 зон для купания в Подмосковье
    Появилась информация о новых переговорах США и Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok