Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:06, 2 августа 2026Россия

Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ

Путин рассказал о ходе строительства первой в России ВСМ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа. Речь главы государства размещена на сайте Кремля.

Он указал, что все последние годы железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается благодаря системной, ответственной работе сплоченной высококлассной команды профессионалов. Особо российский лидер отметил строительство первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ). По его словам, проект продвигается полным ходом.

Первым пилотным проектом ВСМ в России является магистраль МоскваСанкт-Петербург. Запуск движения запланирован на 2028 год. По расчетам, поезда будут преодолевать расстояние в 679 километров за 2 часа 15 минут. К 2045 году в России собираются построить пять ВСМ общей протяженностью 4500 километров. Помимо северной столицы, скоростные поезда запустят от Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), до Минска, Адлера и Рязани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран уничтожил три американских истребителя F-35. Израиль боится жесткого ответа Трампа. Что он готовит?
    Вспышка «взрывной» диареи вынудила фермеров в США уничтожить урожай
    Стало известно о просьбе наследного принца Саудовской Аравии к Трампу
    Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ
    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников
    В России изменятся правила работы такси
    Украину предупредили о надвигающейся катастрофе
    Европейскую страну назвали угрозой для России
    Судно «Янина» затонуло в Черном море из-за атаки дронов ВСУ. Что известно о судьбе членов экипажа?
    Трамп «переродился» в секс-символа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok