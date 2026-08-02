Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ

Путин рассказал о ходе строительства первой в России ВСМ

Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа. Речь главы государства размещена на сайте Кремля.

Он указал, что все последние годы железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается благодаря системной, ответственной работе сплоченной высококлассной команды профессионалов. Особо российский лидер отметил строительство первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ). По его словам, проект продвигается полным ходом.

Первым пилотным проектом ВСМ в России является магистраль Москва — Санкт-Петербург. Запуск движения запланирован на 2028 год. По расчетам, поезда будут преодолевать расстояние в 679 километров за 2 часа 15 минут. К 2045 году в России собираются построить пять ВСМ общей протяженностью 4500 километров. Помимо северной столицы, скоростные поезда запустят от Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), до Минска, Адлера и Рязани.