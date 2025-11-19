Экономика
Раскрыты планы по российскому мегапроекту до середины столетия

Вице-премьер Савельев: К 2045 году в России построят пять ВСМ длиной 4500 км
К 2045 году в России построят пять высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Планы по российскому мегапроекту до середины столетия раскрыл вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе выступления на форуме «Транспортная неделя», пишет ТАСС.

«Это уже будет 4500 км высокоскоростных магистралей, и будет там задействовано 300 поездов», — уточнил замглавы кабмина.

Первая в стране ВСМ пройдет от Москвы до Санкт-Петербурга. В дальнейшем такие же скоростные поезда запустят от Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), до Минска, Адлера и Рязани, уточнил Савельев.

Ранее в презентации РЖД раскрыли время в пути по ВСМ от Москвы до Екатеринбурга. Между городами получится добраться за 6,5 часа вместо прежних 25-28. В пассажирской компании заявили о новых возможностях для поездок и бизнеса, которые откроются благодаря запуску высокоскоростных поездов.

