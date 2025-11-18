Время в пути на поезде из Екатеринбурга в Москву сократится до нескольких часов

Время в пути на поезде из Екатеринбурга в Москву сократится до 6,5 часа

Время в пути на поезде по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Екатеринбургом и Москвой сократится до нескольких часов. Об этом сообщает DixiNews со ссылкой на презентацию РЖД.

Уточняется, что состав будет ехать по трассе ВСМ-2 «Восток» всего 6,5-8 часов вместо прежних 25-28. В РЖД заявили о новых возможностях для поездок и бизнеса, которые откроются благодаря ВСМ.

Ранее сообщалось, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит всего 2 часа 15 минут. До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.