Названы три главные составляющие здорового старения

Врач Лау призвала избегать длительного сидения ради здорового старения

Врач Бренда Лау заявила, что здоровое старение включает в себя три главные составляющие. Ее слова приводит издание Men's Health.

Во-первых, Лау призвала избегать длительного сидения. «Комфорт современной жизни постепенно истощает силы. Офисные кресла не дают нам двигаться, телевизионные программы заменили прогулки на природе. Это не моя личная ошибка. Это среда, которую мы создали. Важно двигаться в течение дня», — отметила она.

Второй составляющей здорового старения медик назвала сильные мышцы и прочные кости. Чтобы они оставались такими на протяжении долгих лет, необходимо заниматься силовыми тренировками. Ходьбы и других подобных кардиоупражнений, утверждает доктор, недостаточно, поскольку они в основном полезны для сердечно-сосудистой системы.

В-третьих, медик порекомендовала увеличить количество белка в рационе. «Правильное питание имеет решающее значение для построения крепких мышц и костей. Им нужна энергия, особенно белок. А с возрастом многим из нас требуется больше энергии, чем мы думаем, хотя это количество варьируется от человека к человеку», — пояснила Лау.

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