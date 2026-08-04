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13:53, 4 августа 2026 (обновлено: 14:00, 4 августа 2026)Экономика

Жара затруднит Франции сокращение дефицита госбюджета

Le Monde: Экономические потери Франции из-за жары могут достичь шести миллиардов евро
Дмитрий Воронин
СюжетЛесные пожары:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Экономические потери от аномальной жары и вызванных ею лесных пожаров во Франции, по предварительной оценке, могут составить от трех до шести миллиардов евро. Газета Le Monde, которая приводит соответствующие подсчеты, отмечает, что часть незапланированных расходов возьмут на себя страховщики, остальное же придется возмещать государству, что может сильно затруднить выполнение плана правительства по снижению дефицита бюджета с 5,1 до 5,0 процента от ВВП.

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр ранее признал, что удержать дефицит на указанном уровне будет трудно с учетом давления последствий иранского конфликта, выразившегося в росте цен на энергоносители.

На фоне нефтяного кризиса власти уже объявили о дополнительных мерах экономии на девять миллиардов евро. При этом источник значительной части сокращений пока не озвучивался.

МВФ ожидает, что дефицит бюджета Франции вырастет до 5,2 процента.

Ранее в Риме анонсировали, что рекордная жара, установившаяся этим летом в ряде стран Европы, приведет к ущербу сельскому хозяйству Италии в полтора миллиарда евро.

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