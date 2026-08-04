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13:56, 4 августа 2026Путешествия

В Турции захотели предоставить скидки российским туристам

В Турции захотели предоставить скидки на отели россиянам для поддержки спроса
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Турции захотели предоставить скидки российским туристам на отели для поддержки спроса на отдых в стране. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

«Туристический сектор готов пойти на существенные скидки для российских туристов, учитывая последние цифры. Поток туристов из России продолжается, россияне вновь станут лидерами», — заявил собеседник агентства.

По его словам, этот вопрос обсуждается представителями отрасли с правительством.

Ранее сообщалось, что отели Турции понизили цены для российских туристов летом, скидки достигли 20 процентов. Это связано с низким спросом на отдых в Турции со стороны европейцев в текущем сезоне.

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