В Турции захотели предоставить скидки на отели россиянам для поддержки спроса

В Турции захотели предоставить скидки российским туристам на отели для поддержки спроса на отдых в стране. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

«Туристический сектор готов пойти на существенные скидки для российских туристов, учитывая последние цифры. Поток туристов из России продолжается, россияне вновь станут лидерами», — заявил собеседник агентства.

По его словам, этот вопрос обсуждается представителями отрасли с правительством.

Ранее сообщалось, что отели Турции понизили цены для российских туристов летом, скидки достигли 20 процентов. Это связано с низким спросом на отдых в Турции со стороны европейцев в текущем сезоне.