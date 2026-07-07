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18:08, 7 июля 2026Путешествия

Отели Турции понизили цены для российских туристов

Скидки для россиян в турецких отелях достигли 20 процентов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Отели Турции понизили цены для российских туристов летом, скидки достигли 20 процентов. Об этом журналистам рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов, пишет Telegram-канал АТОР.

По его словам, новые выгодные предложения появляются буквально каждый день. Это связано с низким спросом на отдых в Турции со стороны европейских туристов в этом сезоне. Они обычно планируют поездки заранее, но в 2026 году их планам серьезно помешал кризис на Ближнем Востоке.

При этом эксперт рекомендовал не надеяться на скидки больше 20 процентов. Он объяснил, что, несмотря на ослабление турецкой лиры к евро, гостиницы страны продолжают работать в условиях серьезной инфляции — для них расходы продолжают расти. Из-за этого ниже определенного уровня цены не снизятся, заключил Кобищанов.

Ранее стало известно, что россияне начали меньше ездить на главный пляжный курорт Турции. Речь шла об Анталье.

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