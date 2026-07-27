В Чернобыле вновь разгорелся пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь вспыхнул пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь разгорелся пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

В очередной раз за лето в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидируют горение травяного покрова, лесной подстилки и валежника. Основные очаги возгорания удалось локализовать. Превышений допустимого уровня радиационного фона не отмечается, подчеркивают в ведомстве.

Масштабный лесной пожар вспыхнул на территории Чернобыля в начале мая. Ситуация осложнялась сильным ветром и сухой погодой. Тогда площадь воспламенения, по некоторым оценкам, превысила 1100 гектаров. В начале июля в зоне отчуждения фиксировали четыре очага возгорания и даже наблюдался огненный смерч.