08:51, 8 мая 2026

В Чернобыле начался масштабный пожар

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный лесной пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в своем Telegram-канале.

«Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива. Предполагаемая площадь пожара уже составляет более 1100 гектар», — говорится в сообщении ведомства.

В ГСЧС подчеркнули, что ситуация с распространением пожара осложняется фактором сильного ветра и сухой погоды. Сообщается, что спасатели работают в Чернобыльской зоне отчуждения в усилиенном режиме.

26 апреля президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду посетили Чернобыль. Они принимали участие в памятных мероприятиях по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Представители Киева и Кишинева также обсудили процесс интеграции двух стран в Евросоюз.

