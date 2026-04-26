Бывший СССР
14:46, 26 апреля 2026

Зеленский и Санду обсудили вступление Украины и Молдавии в ЕС

Антонина Черташ
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду в день 40-летия чернобыльской катастрофы обсудили совместное вступление их стран в Европейский союз и вопросы региональной безопасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский и Санду обсудили не только двусторонние отношения, но и конкретный план ускорения евроинтеграции. Глава Украины заявил, что Киев и Кишинев работают над тем, чтобы «оперативно открылись все шесть переговорных кластеров и членство в Евросоюзе стало нашим общим успехом — и Украины, и Молдавии, и всего ЕС». Особое внимание стороны уделили ситуации в Приднестровском регионе, где, по словам Зеленского, Украина готова и дальше поддерживать Молдавию в вопросах безопасности.

Санду прибыла с визитом в Киев в субботу, 26 апреля, чтобы почтить память жертв Чернобыльской аварии. Зеленский поблагодарил коллегу за «колоссальную солидарность» и добавил, что их сотрудничество, в том числе в трехстороннем формате с Румынией, «укрепляет весь регион». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения развития трансграничной инфраструктуры и энергетической независимости от России.

Ранее граждане Молдавии создали петицию с требованием лишить президента страны Майю Санду наград и почетных званий. В публикации отмечается, что подписавшие петицию просят отменить или пересмотреть награды и почетные звания, присужденные Майе Санду, поскольку основания для их присуждения — содействие демократии, верховенству права и европейским ценностям — больше не соответствуют реальности, задокументированной международными авторитетными органами.

