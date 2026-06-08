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14:37, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданную пользу мороженого

Шеф-повар Астафьев заявил, что мороженое помогает при головной боли
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Шеф-повар Глеб Астафьев раскрыл россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную пользу мороженого. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он, в частности, заявил, что оно помогает при головной боли.

По словам Астафьева, в молоке, из которого делают мороженое, содержится кальций. Этот макроэлемент, как уточнил специалист, укрепляет кости, поэтому лакомство может защитить от развития остеопороза — заболевания, при котором костная ткань разрушается.

Кроме того, отметил Астафьев, мороженое помогает при боли в горле, так как снимает отек и снижает чувствительность нервных окончаний. Также десерт снимает и головную боль, подчеркнул специалист. «Если вы едите мороженое, вы, во-первых, получаете отличный всплеск гормонов радости. Второе — [есть мороженое] можно вплоть до замерзания головы, до эффекта: "Господи, у меня мозг замерз". (...) Вот этот холод вам поменяет одну точку внимания в мозге на другую», — объяснил повар.

Ранее реабилитолог Сергей Агапкин также рассказал о пользе мороженого при головной боли. Он посоветовал прижимать холодный десерт к верхнему небу, чтобы снять приступ.

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