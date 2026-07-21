В Госдуме отреагировали на шествие в защиту напавшего на россиянку в Грузии мужчины

Депутат Водолацкий: Шествие в защиту ударившего россиянку в Грузии — провокация

Нападение на российскую туристку в Грузии и митинг в защиту нападавшего — это провокация оппозиционных сил, которые получают деньги из-за рубежа и пытаются разрушить налаживающиеся отношения между Грузией и Россией, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Для представителей оппозиции Грузии нужны любые способы, чтобы сказать: Грузия опасна для русских, туда нельзя ездить, надо рвать все отношения. Этим и вызвано то, что один из подонков ударил нашу девушку за русскую речь. А на митинг вышли те, кто поддерживает не грузинский народ и не грузинскую веру, а весь тот разврат, который сегодня несет Европа — отказ от семейных и духовных ценностей», — пояснил депутат.

По его словам, миллиарды долларов вкачиваются в различные некоммерческие организации, чтобы разрушить порядок и безопасность Грузии. Страна сегодня пытается устоять под давлением и подкупом, и большинство грузинского общества поддерживает своего премьер-министра и выступает против потери суверенитета, отметил парламентарий.

Водолацкий указал, что в парламенте уже проходят встречи с представителями Грузии, и простые грузины хотят улучшения отношений с Россией, развития туристических маршрутов и увеличения числа рейсов, а большинство возвращающихся туристов довольны отдыхом.

«Ситуация в Грузии на сегодняшний день такова: те, кто работает, а не получает серебряники из-за рубежа, хотят улучшения отношений с Россией», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в столице Грузии Тбилиси прошло шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке. От здания парламента к зданию канцелярии стартовало стихийное шествие в поддержку нападавшего. Люди выстроились колонной и шли по улицам Тбилиси.