В Грузии люди вышли в защиту сломавшего нос россиянке мужчины

В Грузии прошло шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке

В столице Грузии Тбилиси прошло шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке. Об этом сообщает Tbilisi Life в Telegram-канале.

«От здания парламента к зданию канцелярии стартовало стихийное шествие в поддержку [нападавшего]», — сообщает СМИ.

Люди выстроились колонной и шли по улицам Тбилиси.

Ранее в Кахетии мужчина ворвался в гостиничный номер к двум российским туристкам и жестоко избил одну из них. На данный момент Чигладзе задержали. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Со слов мужчины, россиянки обливали водой и вином гостей и аппаратуру диджея. Сами туристки вину отрицают, отметив, что сломавший нос россиянке Чигладзе, ворвавшись в их номер, стал кричать, что они находятся «в его стране».