В Польше предрекли тяжелую зиму для Украины

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Система ПВО Украины изношена, зима будет тяжелой

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) изношена, поэтому страну ожидает тяжелая зима. Такое мнение выразил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Ситуация для Украины в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной. Износ системы ПВО, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны», — заявил глава польского оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что в сложившейся ситуации поддерживает инициативу о переносе производства вооружения ПВО в страны Европы. Он отметил, что речь идет о производстве ракет для их последующих поставок на Украину.

16 июля глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что жители страны зимой будут сидеть без тепла и света днями и неделями. Также новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой.