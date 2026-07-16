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12:22, 16 июля 2026Бывший СССР

Новый премьер-министр Украины сделал заявление о предстоящей зиме

Новый премьер Украины Корецкий заявил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Следующая зима может быть сложнее предыдущей», — подчеркнул он.

По словам Корецкого, четкой программы правительства на зимний период пока нет, но он займется ее разработкой.

Ранее Верховная Рада Украины проголосовала за избрание Сергея Корецкого новым премьер-министром. За назначение проголосовали 289 из 450 депутатов парламента.

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