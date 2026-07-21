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13:15, 21 июля 2026Мир

Стало известно о нескольких покушениях на Эрдогана

Türkiye: ФЕТО неоднократно предпринимала попытки организовать покушение на Эрдогана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Запрещенная в Турции организация фетхуллахистов (ФЕТО) неоднократно пыталась организовать покушение на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана еще до и во время попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом рассказал бывший бригадный генерал Ибрагим Бююкбаш, отвечавший за кибербезопасность Минобороны Турции, сообщает Türkiye.

По его словам, первоначально нападение на главу государства планировалось во время военных учений, однако после того как спецслужбы выявили подозрительные обстоятельства, участие Эрдогана в мероприятии было отменено. Позже силовые структуры получили информацию, что президента планировали устранить по сценарию убийства египетского лидера Анвара Садата в 1981 году.

Еще одна попытка покушения, по утверждению отставного генерала, была предпринята в ночь на 15 июля 2016 года во время мятежа. Она не удалась, поскольку Эрдоган заранее покинул отель в Мармарисе. Бююкбаш также заявил, что ФЕТО рассматривала возможность нападения на турецкого лидера на борту самолета иностранной авиакомпании.

В результате попытки переворота в июле 2016 года лишились жизни 253 человека, более 2,2 тысячи получили ранения. Турецкие власти провели масштабные чистки, уволив более 100 тысяч госслужащих, а сотни участников мятежа были приговорены к пожизненному заключению.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в феврале 2025 года пережил попытку покушения со стороны левого активиста. По его словам, инцидент произошел спустя два часа после вступления в должность. Глава американского Минфина посоветовал журналистам, которые могут усомниться в его словах, присутствовать на вынесении приговора в августе.

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