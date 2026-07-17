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11:24, 17 июля 2026Мир

Министр финансов США рассказал о покушении после вступления в должность

Глава Минфина США Бессент сообщил о попытке убийства со стороны левого активиста
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в феврале 2025 года пережил попытку покушения. По его словам, инцидент произошел спустя два часа после вступления в должность, сообщает Fox News.

«В феврале 2025 года я стал объектом покушения со стороны левого активиста с затуманенным сознанием спустя два часа после того, как вступил в должность», — сообщил Бессент на мероприятии в Вашингтоне.

Глава американского Минфина посоветовал журналистам, которые могут усомниться в его словах, присутствовать на вынесении приговора в августе.

Ранее Бессент показал лист с напечатанными 100-долларовыми купюрами с подписью президента страны Дональда Трампа. Обычно на американских купюрах изображаются подписи министра финансов и казначея США, но к 250-летию независимости страны была представлена банкнота номиналом 100 долларов, на которой впервые оказалась и подпись главы государства. Бессент также планирует поместить портрет Трампа на серебряную монету.

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