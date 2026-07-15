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12:02, 15 июля 2026Экономика

В США начали печатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа

Глава Минфина США показал 100-долларовые купюры с подписью Трампа
Дмитрий Воронин

Кадр: @coinbureau

В США начали выпускать 100-долларовые купюры с подписью президента страны Дональда Трампа. Глава Минфина Скотт Бессент показал лист с напечатанными банкнотами банкнот ведущему Fox News Джесси Уоттерсу и раскрыл подробности.

По словам министра, Трамп использовал для нанесения автографа мини-маркер. «Чем больше наличных долларов люди в США и по всему миру захотят держать у себя, тем лучше это будет для нашего бюджета. Думаю, люди захотят хранить купюры с подписью президента», — поделился также Бессент.

Обычно на американских купюрах изображаются подписи министра финансов и казначея США, но к 250-летию независимости страны была представлена банкнота номиналом 100 долларов, на которой впервые оказалась и подпись главы государства. Бессент также планирует поместить портрет Трампа на серебряную монету.

Сам президент ранее заявил, что размещение его подписи на 100-долларовой банкноте является для него честью. «Все эти почести прекрасны. Я никогда не боролся за них. Хотите верьте, хотите нет. Большинство людей думают, что я борюсь за это, но я этого не делаю», — заверил Трамп.

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