Трамп оставит свой след на 100-долларовой купюре

Подпись Трампа появится на купюре $100 к 250-летию независимости США

Министерство финансов США разместит подпись президента Дональда Трампа на долларовых банкнотах. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, мера приурочена к 250-летию независимости страны. Для действующего главы государства такая практика станет первой в истории.

Первые купюры номиналом 100 долларов с новой подписью начнут печатать в июне, затем изменения затронут и другие банкноты. При этом подпись казначея США будет убрана впервые за 165 лет. Дизайн денежных знаков в остальном останется без изменений.

