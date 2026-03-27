02:54, 27 марта 2026Экономика

Трамп оставит свой след на 100-долларовой купюре

Подпись Трампа появится на купюре $100 к 250-летию независимости США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство финансов США разместит подпись президента Дональда Трампа на долларовых банкнотах. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, мера приурочена к 250-летию независимости страны. Для действующего главы государства такая практика станет первой в истории.

Первые купюры номиналом 100 долларов с новой подписью начнут печатать в июне, затем изменения затронут и другие банкноты. При этом подпись казначея США будет убрана впервые за 165 лет. Дизайн денежных знаков в остальном останется без изменений.

Ранее стало известно, что Банк Англии принял решение изменить дизайн банкнот следующего поколения — вместо портретов исторических личностей, включая Уинстона Черчилля, на них появятся изображения дикой природы Великобритании.

