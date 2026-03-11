Банк Англии предпочел Черчиллю животных на банкнотах

Bloomberg: Банк Англии уберет с купюр Черчилля и заменит его животными

Банк Англии принял решение изменить дизайн банкнот следующего поколения — вместо портретов исторических личностей, включая Уинстона Черчилля, на них появятся изображения дикой природы Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, на новых купюрах планируется разместить рисунки животных — ежей и барсуков.

Как отмечает агентство, решение было принято по итогам общественных консультаций, в которых приняли участие около 44 тысяч человек. Согласно данным регулятора, тема природы стала наиболее популярной среди предложенных вариантов оформления, тогда как исторические личности заняли лишь третье место.

«Природа — отличный выбор с точки зрения аутентификации банкнот, и это означает, что мы можем продемонстрировать богатое и широкое разнообразие дикой природы Великобритании в следующей серии», — прокомментировала главный кассир центрального банка Виктория Клеланд.

Изменение дизайна станет следующим этапом эволюции британских банкнот. В последние годы регулятор уже заменил бумажные купюры на полимерные, которые сложнее подделать. При этом использование наличных в стране заметно сократилось: если в 2014 году на них приходилось около 48 процентов всех платежей, то к 2024 году этот показатель снизился до девяти процентов.

Ранее стало известно, что модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей выпустят в 2026-2028 годах.