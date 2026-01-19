ЦБ назвал сроки выпуска обновленных купюр

ЦБ: Обновленные купюры в 500 и 50 рублей выпустят в 2026-2028 годах

Модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей выпустят в 2026-2028 годах. Сроки появления обновленных банкнот в обращении назвали в Центральном Банке России (ЦБ РФ).

Как отмечают в регуляторе, обеспечение высокого качества банкнот, совершенствование их защиты от подделки требуют постоянных усилий. Для профилактики фальшивомонетничества ЦБ проводит модернизацию банкнот, усиливая их защитный комплекс и улучшая потребительские качества и следя за тем, чтобы все деньги, находящиеся в обращении, были выполнены в едином стиле и легко распознавались людьми и различными автоматическими устройствами.

«Банк России продолжит работу по модернизации банкнот. В период 2026-2028 годов планируются разработка и выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками», — пояснили в пресс-службе.

Ранее финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин назвал российский рубль одним из пяти самых защищенных в мире купюр. Опережают его швейцарский франк, евро и австралийский доллар с 3D-элементами на банкноте, а также кенийский шиллинг. Сейчас купюры в ряде зарубежных стран изготавливают из полимеров, что помогает им быть более защищенными. В России банкноты печатают на хлопковой бумаге, однако по уровню защищенности они не уступают полимерным.