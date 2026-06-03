Стало известно о шантаже Макроном Трампа

Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа Украиной из-за публикаций о жене

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался шантажировать главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом ТАСС сообщила американская журналистка Кэндис Оуэнс, передает ТАСС.

Она рассказала, что американский лидер позвонил ей и потребовал прекратить расследование о якобы трансгендерности (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) жены Макрона Брижит. «Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эммануэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене», — сказала репортер.

В феврале 2025 года Оуэнс заявила, что жена Макрона якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. В ответ французский лидер подал против журналистки судебный иск, в котором обвинил ее в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов».

Позднее Трамп назвал Оуэнс «мерзким человеком года». В частности, он осудил ее «нападки» на Брижит Макрон, заявив, что они «достойны презрения». «Я считаю, что <...> у нее чрезвычайно низкий IQ!» — написал он.