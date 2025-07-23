Макрон подал иск против писавшей о поле его жены журналистки

FT: Макрон подал в суд США иск против писавшей о поле его жены журналистки Оуэнс

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд американского штата Делавэр иск против журналистки Кэндис Оуэнс. Как уточняет Financial Times (FT), влиятельная правая активистка и ведущая подкаста ранее заявила, что первая леди Франции — «на самом деле мужчина».

«В 218-страничном иске, поданном в среду в Делавэре, Оуэнс обвиняется в публикации "нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов", главным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье», — говорится в материале.

Помимо утверждений о поле жены Макрона, Оуэнс писала, что супруги Макрон приходятся друг другу кровными родственниками. Кроме того, как уточняется в иске, она заявляла, что французский лидер — «продукт эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы контроля над сознанием».

«Макронам предстоит столкнуться с серьезными юридическими трудностями, поскольку законы США о клевете требуют от публичных лиц доказать "реальный злой умысел", то есть понимание [автором] ложности информации или безрассудное пренебрежение правдой. Макроны добиваются суда присяжных и возмещения штрафных убытков», — отметили журналисты, добавив со ссылкой на адвоката четы Макрон, что они готовы лично присутствовать на заседаниях суда в США.

Ранее Брижит Макрон впала в отчаяние после того, как был оглашен вердикт по делу о клевете против нее. Суд решил оправдать двух женщин, которые ранее критиковали первую леди, в частности, за развращение ее мужа.

