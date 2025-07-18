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00:18, 18 июля 2025Мир

Жена Макрона впала в отчаяние из-за одного судебного решения

Daily Mail: Вердикт по делу о клевете против Брижит Макрон довел ее до отчаяния
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит впала в отчаяние после того, как был оглашен вердикт по делу о клевете против нее. Суд решил оправдать двух женщин, которые ранее критиковали первую леди, в частности, за развращение ее мужа, пишет британское издание Daily Mail (DM).

«Источники сообщили, что госпожа Макрон "абсолютно ошеломлена" решением апелляционного суда Парижа, вынесенным на прошлой неделе. Это решение оправдало двух ее самых ярых критиков», — указано в статье. Уточняется, что Макрон надеялась, что дело о клевете закончит многолетние издевательства над ней, но в результате оно вызвало новую волну оскорблений в интернете.

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