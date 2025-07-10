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03:06, 10 июля 2025Мир

В Британии объяснили странное поведение жены Макрона

DM: Жена Макрона Брижит вела себя растерянно в Британии из-за смерти сестры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Брижит Макрон

Брижит Макрон . Фото: Reuters

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя странно и отстраненно, игнорировав своего мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры. Об этом написала британская газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Старшая сестра первой леди Анна-Мария Тронье умерла в возрасте 93 года на прошлой неделе в родном городе семьи Амьен на севере Франции. Там родился и вырос сам Макрон. Несмотря на утрату, жена французского президента решила сопровождать его во время официальной поездки в Британию.

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«Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в ​​присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла», — объяснил близкий к паре источник.

В конце мая французский политик Флориан Филиппо высмеял президента Франции за инцидент с пощечиной, которую нанесла ему Брижит. Кроме того, критике подверглась и официальная реакция Елисейского дворца на слитое в сеть видео с пощечиной. Сам Макрон объяснил, что у них с супругой случаются ссоры, однако пощечина была, скорее, шуткой.

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