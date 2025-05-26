Французские политики высмеяли Макрона за пощечину

Французские политики Филиппо и Танги высмеяли Макрона за инцидент с пощечиной

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона за инцидент с пощечиной, которую нанесла ему его супруга Бриджит Макрон. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Х.

«Если бы RT были бы единственными, снявшим пощечину, то Макрон и все французские СМИ кричали бы "фейковое видео, придуманное русскими!"», — написал он.

Кроме того, критике подверглась и официальная реакция Елисейского дворца на слитое в сеть видео с пощечиной.

«Столкнувшись с малейшей проблемой, партия Макрона обвиняет "искусственный интеллект" и "российские службы"», — сыронизировал в Х замглавы партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги.

26 мая Макрон во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам получил пощечину от Брижит. Позднее Елисейский дворец все же подтвердил подлинность видео с ударом по губам главы Пятой республики.