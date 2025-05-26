Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 26 мая 2025Мир

Французские политики высмеяли Макрона за пощечину

Французские политики Филиппо и Танги высмеяли Макрона за инцидент с пощечиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Pool / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона за инцидент с пощечиной, которую нанесла ему его супруга Бриджит Макрон. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Х.

«Если бы RT были бы единственными, снявшим пощечину, то Макрон и все французские СМИ кричали бы "фейковое видео, придуманное русскими!"», — написал он.

Кроме того, критике подверглась и официальная реакция Елисейского дворца на слитое в сеть видео с пощечиной.

Материалы по теме:
«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь» Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
29 ноября 2020
«Моногамия нагоняет на меня тоску». Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
«Моногамия нагоняет на меня тоску».Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
29 мая 2021

«Столкнувшись с малейшей проблемой, партия Макрона обвиняет "искусственный интеллект" и "российские службы"», — сыронизировал в Х замглавы партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги.

26 мая Макрон во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам получил пощечину от Брижит. Позднее Елисейский дворец все же подтвердил подлинность видео с ударом по губам главы Пятой республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад снял ограничения на поставки дальнобойных ракет Украине. Как это угрожает России?

    Известному телеведущему разбили машину в центре европейской столицы

    Арендодателям назвали возможные причины для штрафа

    В России оркестр дал концерт на борту самолета во время полета

    В Кремле ответили на вопрос о пощечине Макрону

    Французские политики высмеяли Макрона за пощечину

    Возбуждено дело после обнаружения мертвого младенца на российском предприятии

    В Кремле раскрыли статус меморандума об урегулировании конфликта с Украиной

    Любителям хлеба раскрыли хитрость для увеличения его пользы

    Среднее количество атак России по Украине с марта выросло на 41 процент

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости