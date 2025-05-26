Макрон действительно получил по губам

BFM RMС: Елисейский дворец подтвердил, что жена ударила Макрона по губам

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, на котором первая леди Франции Бриджит Макрон ударила по губам своего супруга, французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFM RMС.

«Это был момент, когда президент с супругой позволили себе немного подурачиться перед началом турне», — прокомментировал ситуацию источник, близкий к президентской чете.

По словам собеседника издания, на камеру попала «незначительная ссора» мужа с женой.

При этом Елисейский дворец изначально отрицал достоверность слитого видео и настаивал, что оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом и якобы распространено пророссийскими аккаунтами в соцсетях.

Ранее 26 мая Макрон во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам получил пощечину от Брижит.