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10:36, 26 мая 2025Мир

Макрон получил пощечину от своей жены и попал на видео

Blick: Макрон получил пощечину от своей жены Брижит по прибытии во Вьетнам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит во время выхода из самолета по прибытии пары во Вьетнам. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.

На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета и появляется Макрон, все еще находящегося внутри самолета. Он поворачивается в сторону, и в этот момент появляются обе руки его жены, и она ударяет ими французского лидера по лицу. После этого пара начала спускаться по лестнице. Макрон по традиции протянул жене руку, но Брижит проигнорировала его, взявшись вместо этого за поручень дорожки.

Как отмечает издание, изначально Елисейский дворец отрицал эту информацию, пока видеозаписи с подтверждением не были опубликованы СМИ по всему миру. Затем представители близкого окружения президентской четы рассказали, что это был момент «незначительной ссоры» между супругами перед началом поездки по Юго-Восточной Азии, а пощечина была «лишь дурачеством, над которым они оба посмеялись».

17 мая в Албании прошла встреча Макрона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер Франции попытался похлопать турецкого коллегу по плечу, но тот не дал этого сделать. Он перехватил палец Макрона и не отпускал какое-то время, после чего передал ему некое послание через переводчика.

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