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13:52, 17 мая 2025Мир

Эрдоган схватил Макрона за палец и доказал свое превосходство

Лидер Турции Эрдоган схватил Макрона за палец в качестве дипломатического жеста
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган схватил французского лидера Эммануэля Макрона за палец во время приветствия и вызвал бурную реакцию в сети. Об этом пишет Haberler.

Встреча президентов произошла в столице Албании на мероприятии Европейского политического сообщества. На видео попал момент, когда Макрон подошел поприветствовать Эрдогана. Лидер Франции попытался похлопать турецкого коллегу по плечу, но тот не дал этого сделать. Он перехватил палец Макрона и не отпускал какое-то время, после чего передал ему некое послание через переводчика.

Кадры вызвали резонанс в сети. Многие пользователи стали утверждать, что подобным жестом Эрдоган не дал Макрону утвердить дипломатическое превосходство и доказал свое доминирующее положение.

Ранее психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru оценил выражение лица президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране. По его мнению, политик демонстрировал высокомерие и превосходство.

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