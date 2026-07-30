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12:06, 30 июля 2026Экономика

Центробанки по всему миру купили рекордные объемы золота

WGC: Во II квартале 2026 года центробанки по всему миру купили 289 тонн золота
Кирилл Луцюк

Фото: Vernon Yuen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Во II квартале 2026 года центральные банки по всему миру резко нарастили закупки золота. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WGC).

В общей сложности регуляторы приобрели 289 тонн. Это оказалось рекордным показателем для этого квартала. Крупнейшим покупателем стала Польша, которая прибавила к своим запасам 51 тонну. В свою очередь, Китай обзавелся еще 33 тоннами.

Кроме того, как следует из данных WGC, Узбекистан купил 16 тонн, Казахстан 15 тонн, а Иордания и Чехия — по 6 тонн. Что касается Банка России, то он продал 22 тонны, превратившись, во II квартале в крупнейшего продавца этого металла. Турецкий регулятор избавился всего от четырех тонн.

В мае 2026 года золотые резервы мировых центральных банков выросли на 41 тонну. Польский центральный банк накопил тогда 18 тонн доведя свой запас до 614 тонн золота. Народный банк Китая увеличил резервы на 10 тонн. Российский регулятор золото продавал. В мае его запасы сократились на шесть тонн.

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