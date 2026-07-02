Стали известны масштабы сокращения золотого запаса России

WGC: В мае 2026 года Банк России продал шесть тонн золота

Золотые резервы мировых центральных банков в мае 2026 года выросли на 41 тонну. Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (WGC).

Польский центральный банк накопил за месяц 18 тонн. В итоге его запас достиг 614 тонн золота. В свою очередь, Народный банк Китая увеличил резервы на 10 тонн, доведя их примерно до 2331 тонны. Узбекистан приобрел 9 тонн золота, а Казахстан — 7 тонн.

А вот Банк России продолжил избавляться от драгоценного металла. В мае его запасы уменьшились на 6 тонн. С начала года, как уточнил Совет, Россия продала 34 тонны золота, сократив резервы до 2292 тонн.

Центральный банк Турции продал три тонны золота.

В марте 2026 года центральные банки по всему миру продали 66 тонн золота. Крупнейшими продавцами тогда оказались Турция и Россия. Первая реализовала 60 тонн, а вторая — 6 тонн. Польша увеличила запасы на 11 тонн, а Узбекистан — на 9 тонн.