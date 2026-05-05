Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 5 мая 2026Экономика

Масштабы истощения золотого запаса России оценили

WGC: В марте 2026 года Банк России продал шесть тонн золота
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В первый месяц весны этого года центральные банки по всему миру продали 66 тонн золота. Об этом говорится в очередном отчете Всемирного совета по золоту (WGC).

Крупнейшими продавцами этого драгоценного металла оказались Турция и Россия. Первая продала 60 тонн, а вторая — шесть тонн.

При этом Польша нарастила золотой запас на 11 тонн, а Узбекистан — на девять тонн. Кроме того, Казахстан купил шесть, а Китай — пять тонн. Резервы Чехии и Гватемалы выросли на две тонны каждый.

В начале марта сообщалось, что в январе Банк России стал лидером по объемам продажи золота. Оказалось, что российский регулятор начал избавляться от драгоценного металла рекордными темпами — в то время как ряд центробанков приобрели в общей сложности пять тонн золота, ЦБ РФ продал девять тонн.

Запасы драгоценных металлов в российских банках на начало 2026 года оценивались в 664 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Генштаб, Верховная Рада, бункер Зеленского». В России назвали варианты ответа в случае провокаций Украины на 9 Мая

    Военкор раскрыл подробности ночных ударов по Украине

    Раскрыт план США и Израиля по Ирану

    Найден доступный способ быстро уменьшить жир в печени

    Россиянин подарил голливудской звезде матрешку с ее лицом и поделился опытом

    Россиянин стал фотографом на Met Gala

    Медведев высказался об участниках СВО

    Раскрыты последствия российских ударов по Одессе

    Россиянину дали 18 лет за отправленное фото корабля

    В Госдуме предупредили о последствиях попытки НАТО захватить Калининград

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok