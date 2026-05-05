Масштабы истощения золотого запаса России оценили

WGC: В марте 2026 года Банк России продал шесть тонн золота

В первый месяц весны этого года центральные банки по всему миру продали 66 тонн золота. Об этом говорится в очередном отчете Всемирного совета по золоту (WGC).

Крупнейшими продавцами этого драгоценного металла оказались Турция и Россия. Первая продала 60 тонн, а вторая — шесть тонн.

При этом Польша нарастила золотой запас на 11 тонн, а Узбекистан — на девять тонн. Кроме того, Казахстан купил шесть, а Китай — пять тонн. Резервы Чехии и Гватемалы выросли на две тонны каждый.

В начале марта сообщалось, что в январе Банк России стал лидером по объемам продажи золота. Оказалось, что российский регулятор начал избавляться от драгоценного металла рекордными темпами — в то время как ряд центробанков приобрели в общей сложности пять тонн золота, ЦБ РФ продал девять тонн.

Запасы драгоценных металлов в российских банках на начало 2026 года оценивались в 664 миллиарда рублей.

