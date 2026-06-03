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12:19, 3 июня 2026Россия

Игравшего в прятки у инсталляции к 9 Мая российского школьника захотели изъять из семьи

В Сыктывкаре игравшего в прятки у инсталляции к 9 Мая школьника захотели изъять из семьи
Майя Назарова

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Сыктывкаре школьника, игравшего в прятки с друзьями у инсталляции к 9 Мая, захотели изъять из семьи. По версии сотрудников правоохранительных органов, мальчик якобы повредил часть подготовленного монумента. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям российского издания, мальчики до Дня Победы гуляли по улицам. Во время игры они залезли на кубики с историческими фотографиями. Полицейские убеждены, что учащиеся сломали один из них и сбежали. Правоохранители это зафиксировали и подали в суд материалы с просьбой забрать у родителей детей и направить одного из них в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИН).

Родители школьника уверены в его непричастности. Мать отметила, что на видео, предоставленном полицией, не было видно, что именно учащиеся сломали инсталляцию. Взрослые предположили, что повредить памятный монумент мог кто угодно.

Как утверждает Mash, у ребенка, который больше всех попал под раздачу, есть нарушения слуха и речи. Ему грозит лишение свободы на 30 суток по статье «Вандализм». Прокуратура Сыктывкара начала проверку.

Ранее сообщалось, что в Амурской области школьник сел на голову памятника Вежливому солдату. 12-летний нарушитель уже состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

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