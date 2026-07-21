Россиянин решил заживо сжечь жену на глазах у всех гостей

В Нижегородской области задержан мужчина, обливший жену легковоспламеняющейся жидкостью

В Нижегородской области местный житель решил сжечь жену на глазах у всех знакомых. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода».

Все произошло 18 июля в поселке Лукино. Там фигурант поссорился с супругой и облил ее и комнату, в которой они находились, легковоспламеняющейся жидкостью. Затем он попытался разжечь огонь, но в ситуацию вмешались знакомые пары, которые в этот момент были у них в гостях.

В итоге несостоявшегося поджигателя задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском суд приговорил 56-летнего местного жителя, решившего заживо сжечь троих женщин с детьми, к девяти годам лишения свободы.