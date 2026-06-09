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Силовые структуры
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14:31, 9 июня 2026Силовые структуры

Россиянин решил заживо сжечь троих женщин с детьми

Под Новосибирском поджегший дом с 3 женщинами и детьми мужчина получил 9 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФОТО: СУ СК РФ по Новосибирской области

Под Новосибирском суд приговорил 56-летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего, совершенное общеопасным способом») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога»). Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 18 ноября 2025 года осужденный пришел в один из частных домов в селе Нагорное. Он поджег веранду дома, которая являлась единственным выходом из жилого помещения, после чего покинул место происшествия. Находившиеся внутри три женщины и три ребенка смогли самостоятельно выбраться из горящего дома на улицу. В итоге трое детей получили ожоги различной степени тяжести. Имущество жильцов дома уничтожено на сумму более 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд арестовал 43-летнего мужчину, пытавшегося жестоко расправиться с 36-летней женщиной и ее пятилетней дочерью.

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