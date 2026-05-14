Россиянин попытался сжечь заживо женщину с пятилетней дочерью

В Новосибирске арестовали россиянина за попытку сжечь мать с ребенком

В Новосибирске суд арестовал 43-летнего мужчину, пытавшегося жестоко расправиться с 36-летней женщиной и ее пятилетней дочерью. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 10 мая злоумышленник пришел в частный дом в Ленинском районе. В ходе ссоры он закрыл потерпевшую и ее дочку в доме и поджег, после чего скрылся с места ЧП. Довести свой замысел до конца злоумышленник не смог, поскольку женщине с ребенком удалось выбраться из горящего дома на улицу.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, решившему заживо сжечь бывшую сожительницу вместе с малолетней дочерью.