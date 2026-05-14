Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:25, 14 мая 2026Силовые структуры

Россиянин попытался сжечь заживо женщину с пятилетней дочерью

В Новосибирске арестовали россиянина за попытку сжечь мать с ребенком
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SShank / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирске суд арестовал 43-летнего мужчину, пытавшегося жестоко расправиться с 36-летней женщиной и ее пятилетней дочерью. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 10 мая злоумышленник пришел в частный дом в Ленинском районе. В ходе ссоры он закрыл потерпевшую и ее дочку в доме и поджег, после чего скрылся с места ЧП. Довести свой замысел до конца злоумышленник не смог, поскольку женщине с ребенком удалось выбраться из горящего дома на улицу.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, решившему заживо сжечь бывшую сожительницу вместе с малолетней дочерью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

    Глава «Газпрома» обсудил сотрудничество с представителем европейской страны

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

    В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

    Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

    Цены смартфонов побьют новый рекорд

    Двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов

    Россиянин попытался сжечь заживо женщину с пятилетней дочерью

    Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok