ПМЭФ-2026. День второй

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15:47, 4 июня 2026Экономика

В нехватке пресной воды увидели риск конфликтов

Ученый Болгов: Нехватка пресной воды может стать причиной конфликтов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini / Anadolu via Getty Images

Нарушение водного баланса и истощение доступных запасов пресной воды могут стать причиной серьезных социальных и экономических потрясений, а также межгосударственных конфликтов. Такое мнение в эфире Радио КП высказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

Дефицит водных ресурсов уже наблюдается во многих регионах мира. Население на Земле растет, увеличивается потребление воды как в бытовой сфере, так и в сельском хозяйстве и промышленности. При этом возможности для наращивания водоснабжения зачастую оказываются исчерпанными. Дополнительную проблему создает загрязнение водоемов.

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Нехватка воды уже становится причиной международных споров. Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) свидетельствует о сотнях случаев конфликтных ситуаций между государствами за последние десятилетия, связанных с распределением водных ресурсов и воздействием на водные объекты, отметил ученый. По словам Болгова, дефицит воды способен привести к продовольственным проблемам и миграции населения.

Ранее в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) специальный посланник генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди призвала рассматривать вопрос водных ресурсов в качестве приоритета в рамках экономического развития стран.

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