На ПМЭФ призвали ценить воду

Ретно Марсуди: Вода является источником жизни на Земле

Вода является источником жизни на Земле, вопрос водных ресурсов нужно рассматривать в качестве приоритета в рамках экономического развития стран. Об этом в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии «Вызовы и перспективы международного водного сотрудничества: вода как фактор устойчивого развития» заявила специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по водным ресурсам Ретно Марсуди.

В настоящее время в мире наблюдается прогресс по целям устойчивого развития и взаимоотношения с водными ресурсами, заявила она. Так, к настоящему времени практически один миллиард человек на Земле получили доступ к безопасной питьевой воде. Все больше стран сегодня стараются более эффективно управлять водными ресурсами. Этот прогресс обеспечен духом сотрудничества, уверена Марсуди.

При этом человечество продолжает сталкиваться с вызовами относительно водных ресурсов. На многих территориях происходит опустынивание, а два миллиарда человек в настоящее время не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Экономическая ценность воды составляет 53 триллиона долларов США, объявила Марсуди. Каждый год рост издержек, связанных с водными ресурсами, растет. Во всех странах и некоторых регионах он составляет до 6,9 процента от ВВП. В будущем для некоторых государств эта доля вырастет.

Улучшение ситуации с водой скажется на всех сферах жизни государств — начиная от развития научного сообщества и заканчивая работой домохозяйств, заключила Марсуди.

Ранее ученые в России предложили развернуть реки Сибири в сторону южных регионов, Центральной Азии и Крыма. Таким образом решилась бы проблема нехватки воды в этих регионах, уверен главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.