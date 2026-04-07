13:56, 7 апреля 2026

Ученые предложили повернуть реки России вспять

Елизавета Городищева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Реки Сибири следовало бы развернуть в сторону южных регионов, Центральной Азии и Крыма. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

По его словам, таким образом решилась бы проблема нехватки воды в этих регионах. Болгов отметил, что Крым, например, в настоящее время находится на «голодном водном пайке» практически без воды с Украины, а для Средней Азии существуют прогнозы, согласно которым страны региона вскоре исчерпают свои водные ресурсы и могут обратиться к России.

О намерениях возродить проект СССР по переброске сибирских рек на юг в РАН сообщали еще в 2025 году. По словам Виктора Данилова-Данильяна, научного директора Института водных проблем РАН, решение о проработке проекта было принято на заседании научного совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши» в октябре. В отличие от советского проекта, планировалось построить не наземный канал, а закрытую трубопроводную систему из полимерных труб.

В 2021 году президент России Владимир Путин прокомментировал предположения, что вода скоро сможет стоить дороже, чем нефть. Он заявил, что Россия пока не собирается заниматься «проектами поворачивания рек вспять». Также президент добавил, что к водным ресурсам нужно относиться очень аккуратно «и с пониманием долгосрочных последствий принимаемых решений».

